Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub am Busbahnhof in Buer

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag, 20.01.2023 gegen 21:05 Uhr raubten drei bislang unbekannte männliche Personen einem 14- jährigen Geschädigten mitgeführte Kopfhörer. Die Tatverdächtigen haben den Geschädigten, welcher sich mit einer weiteren Person am Busbahnhof Buer aufgehalten habe, angesprochen. Einer der Täter habe ihm dann gewaltsam die Hand geöffnet und die Kopfhörer an sich genommen. Die Tatverdächtigen haben sich nach Angaben des Geschädigten anschließend in die Straßenbahnlinie 302 begeben und entfernt. Der Geschädigte gab an, dass die Tatverdächtigen im Alter von 15-18 Jahre alt gewesen seien. Zwei Täter konnten vom Geschädigten als schlank beschrieben werden, einer soll korpulent gewesen sein. Die Tatverdächtigen sollen alle dunkle Bekleidung getragen haben, sie sollen akzentfrei deutsch gesprochen haben. Hinweise bitte an das zuständige Fachkommissariat unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder unter der Rufnummer 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell