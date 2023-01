POL-GE: Rücknahme einer Vermisstenfahndung

Gelsenkirchen (ots) - Nach einer Amokdrohung gegen die Gesamtschule an der Laarstraße ist die Polizei Gelsenkirchen in Bismarck heute, 20. Januar 2023, erneut im Einsatz. Die Drohung ging auch dieses Mal per E-Mail ein. Einsatzkräfte der Polizei sorgen für die Sicherheit vor Ort. Die Schule bleibt auf Anweisung des Schulleiters heute geschlossen. Die Ermittlungen dauern an. Eine Medienanlaufstelle wird an der ...

