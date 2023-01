POL-GE: Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung/Tatverdächtige nach gefährlicher Körperverletzung gestellt

Gelsenkirchen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Rotthausen am Dienstagmorgen, 17. Januar 2023, wurde ein 21-Jähriger schwer verletzt. Der Gelsenkirchener war zuvor gegen 6.55 Uhr mit seinem Wagen auf der Hattinger Straße in Richtung A40 unterwegs und fuhr an der Kreuzung mit der Krayer Straße über die Spur für Linksabbieger in die Kreuzung hinein. Gleichzeitig war ein 30 Jahre alter Bochumer mit seinem Fahrzeug auf ...

