Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Pressemitteilung der Polizei Münster: Amok-Tat per E-Mail angedroht - Polizei reagiert sofort

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei hat am Mittwochmorgen (18.1., 7:52 Uhr) einen Hinweis zur Androhung einer Amok-Tat an einer Gesamtschule an der Laarstraße in Gelsenkirchen erhalten und sofort reagiert.

Ein bislang Unbekannter hatte die Tat per E-Mail angekündigt. Da nach polizeilicher Einschätzung zum Zeitpunkt des Erhalts der Information die Möglichkeit einer Tat nicht auszuschließen war, sicherte die Polizei mit starken Kräften das Gebäude und räumte die Schule. Die Maßnahmen dauern aktuell noch an. Auch Kräfte der Spezialeinheiten befinden sich im Einsatz.

