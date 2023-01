Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Rotthausen

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Rotthausen am Dienstagmorgen, 17. Januar 2023, wurde ein 21-Jähriger schwer verletzt. Der Gelsenkirchener war zuvor gegen 6.55 Uhr mit seinem Wagen auf der Hattinger Straße in Richtung A40 unterwegs und fuhr an der Kreuzung mit der Krayer Straße über die Spur für Linksabbieger in die Kreuzung hinein. Gleichzeitig war ein 30 Jahre alter Bochumer mit seinem Fahrzeug auf der Krayer Straße in Fahrtrichtung Mechtenberg unterwegs. Im Kreuzungsbereich Hattinger Straße/Krayer Straße kam es zur Kollision der beiden Wagen. Der 21-Jährige wurde von Rettungskräften vor Ort versorgt und anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Bochumer gab an, ebenfalls Schmerzen zu haben, verzichtete aber vor Ort auf eine medizinische Behandlung. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt, das des Gelsenkircheners zudem durch die Beamten sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell