Neukirchen-Vluyn (ots) - In der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag beschmierten Vandalen eine Schule an der Ernst-Moritz-Arndt-Straße. Die Täter malten männliche Geschlechtsteile und Sprüche auf eine Tür. Der Hausmeister der Schule entdeckte am Donnerstagmorgen die Schmierereien. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neukirchen-Vluyn, Tel.: 02845 / 3092-0. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde ...

mehr