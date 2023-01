POL-HA: Rücknahme der Fahndung nach der vermissten 15-Jährigen aus Hagen - Jugendliche ist unversehrt zu ihrer Familie zurückgekehrt

Hagen-Wehringhausen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall wurde am Mittwochnachmittag (18.01.2023) in Wehringhausen eine 36-jährige Frau schwer verletzt. Gegen 16.25 Uhr fuhr eine 63-jährige Hagenerin mit ihrem schwarzen Audi über die Buscheystraße in Richtung Bergischer Ring. Im Einmündungsbereich der beiden ...

