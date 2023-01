Polizei Hagen

POL-HA: 36-jährige E-Scooter-Fahrerin bei Verkehrsunfall in Wehringhausen schwer verletzt

Hagen-Wehringhausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Mittwochnachmittag (18.01.2023) in Wehringhausen eine 36-jährige Frau schwer verletzt. Gegen 16.25 Uhr fuhr eine 63-jährige Hagenerin mit ihrem schwarzen Audi über die Buscheystraße in Richtung Bergischer Ring. Im Einmündungsbereich der beiden Straßen wollte die 36-jährige Hagenerin nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen die Fahrbahn mit ihrem E-Scooter von rechts nach links überqueren. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zur Kollision zwischen dem Audi der 63-Jährigen und der Rollerfahrerin. Diese stürzte und verletzte sich dabei schwer. Bei der ersten notärztlichen Behandlung an der Unfallstelle konnte eine eintretende Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Ein Rettungshubschrauber folg die 36-Jährige in eine Spezialklinik. Im weiteren Verlauf stabilisierte sich der Gesundheitszustand der Frau. Ihre Verletzungen wurden als nicht lebensbedrohlich eingestuft. Die Audi-Fahrerin blieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Polizeibeamte den Abbiegebereich von der Buscheystraße auf den Bergischen Ring. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sen)

