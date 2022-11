Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Gevelsberg (ots)

Am 12.11.2022, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Schwelmer Straße. Die unbekannten Täter verschafften sich beschädigungsfrei, vermutlich über die auf Kipp stehende Terrassentür, Zutritt zum Haus, durchwühlten dort eine im Flur befindliche Handtasche und einen Beistelltisch im Schlafzimmer. Die Täter entwendeten Bargeld sowie eine EC-Karte und flüchteten mitsamt der Tatbeute in unbekannte Richtung. Die 82-jährige Geschädigte schläft während der Tatausführung im Wohnzimmer des Hauses und bemerkt die Tat erst später. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

