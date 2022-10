POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzen Person auf der B105 (Landkreis Vorpommern-Greifswald)

Malchin (ots) - Am 28.10.2022 gegen 12:00 Uhr befuhr die 36jährige Führerin des Pkw VW Up die B 104 aus Richtung Malchin kommend in Richtung Stavenhagen. Etwa zwei Kilometer vor Stavenhagen beabsichtigte sie, nach links in Richtung des dortigen Forsthauses abzubiegen, musste aber wegen Gegenverkehr anhalten. Eine dahinter in gleicher Richtung fahrende 22jährige Frau ...

mehr