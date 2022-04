Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: nach Brand auf Wohnwagenabstellplatz sucht Polizei zwei Fahrradfahrer

Ludwigsburg (ots)

Wie wir bereits berichteten kam es vergangenen Freitag, 15.04.2022, aus noch unbekannter Ursache auf einem Abstellplatz für Wohnwagen in der Boschstraße in Steinheim an der Murr zu einem Brand. Die Polizei wurde gegen 23.15 Uhr alarmiert. Als die Beamten des Polizeireviers Marbach am Neckar vor Ort eintrafen standen vier Wohnwagen bereits in Vollbrand. Ein Motorboot, das sich auf einem Trailer befand, hatte ebenfalls Feuer gefangen. Durch die Hitzeentwicklung wurden darüber hinaus neun weitere Wohnwagen, ein PKW und ein Wohnmobil beschädigt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf 150.000 Euro belaufen. Zwischenzeitlich wurden die Ermittlungen vom Polizeiposten Steinheim an der Murr übernommen. Anhand von Videoaufzeichnungen durch Kameras auf dem Abstellplatz ergab sich ein Hinweis auf zwei fahrradfahrende Personen, die sich gegen 22.30 Uhr in Tatortnähe aufgehalten haben. Die Polizei bittet nun insbesondere diese beiden Personen, die als Zeugen fungieren könnten, sich unter Tel. 07144 82306-0 zu melden.

