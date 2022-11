POL-EN: Hattingen - Einbruch in Spielwarenladen.

Wetter (Ruhr) (ots) - Am 11.11.2022, in der Zeit von 17:30 Uhr bis 19:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Eilper Höhe. Die bislang unbekannten Täter versuchten zunächst die Terrassentür des Hauses aufzuhebeln, was jedoch aufgrund der Sicherheitsvorrichtungen der Tür misslang. Daraufhin zerstörten die Täter das angrenzende Wohnzimmerfenster und gelangten so in das Objekt. Sie ...

