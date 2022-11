Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Schwer verletzt nach Unfall auf der Bredenscheider Straße

Hattingen (ots)

Ein 61-jähriger Essener wollte am Donnerstag, gegen 15:30 Uhr, mit seinem Audi von dem Parkplatz des Krankenhauses auf die Bredenscheider Straße fahren. Hierzu hielt er zunächst an der dortigen Zufahrtsschranke an. Nach bisherigen Erkenntnissen vertauschte er Bremspedal und Gaspedal und verhakte sich mit seinem Fuß in dem Pedal. Er durchbrach die noch geschlossene Schranke und geriet von der Fahrbahn. Um keine Personen zu gefährden oder zu verletzten lenkte er den Pkw über eine Grünfläche, überfuhr Grenzpfosten und ein Geländer, stieß letztlich gegen einen geparkten Ford und kam an einer daneben befindlichen Wand zum Stillstand. Der 61-Jährige verletzte sich schwer, er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

