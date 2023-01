Polizei Hagen

POL-HA: Unfall beim Abbiegen - Frau verletzt

Hagen-Emst (ots)

Am Mittwoch, 18.01.2023, fuhr eine 54-Jährige in ihrem Toyota gegen 14:30 Uhr die Straße Zur Hünenpforte in Richtung Eilpe hinauf. Dort wollte sie nach links auf die Autobahn fahren. Dabei übersah sie einen ihr entgegen kommenden Seat einer 30-Jährigen. Beide Fahrzeuge prallten ineinander, sodass die Airbags des Toyotas auslösten. Die 54-Jährige wurde dabei leicht verletzt und musste später in ein Krankenhaus geliefert werden. Auch ihr Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt. Wie genau es zum Unfall kam, prüft jetzt das Verkehrskommissariat der Hagener Polizei. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell