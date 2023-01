POL-HA: 16-Jähriger auf zu schnellem Roller unterwegs

Hagen-Emst (ots) - Am Mittwoch, 18.01.2023, fuhr eine 54-Jährige in ihrem Toyota gegen 14:30 Uhr die Straße Zur Hünenpforte in Richtung Eilpe hinauf. Dort wollte sie nach links auf die Autobahn fahren. Dabei übersah sie einen ihr entgegen kommenden Seat einer 30-Jährigen. Beide Fahrzeuge prallten ineinander, sodass die Airbags des Toyotas auslösten. Die 54-Jährige wurde dabei leicht verletzt und musste später in ...

mehr