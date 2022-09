Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Segelyacht (SY) behindert Großcontainerschiff auf der Weser

Außenweser/Brake/Wilhelmshaven (ots)

Am späten Abend des 31.08.2022 kam es auf der Weser im Zusammenhang mit einer Segelyacht zu einer Behinderung eines Großcontainerschiffes. Die mit einer Person bemannte und in Seenot geratene Segelyacht setzte gegen 23:15 Uhr einen Notruf ab. Die MRCC Bremen entsandte daraufhin Einsatzkräfte zum Ort des Geschehens. Gleichzeitig lief das kleine Küstenboot der Wasserschutzpolizeistation in Brake zum Havaristen auf, nachdem die Besatzung zuvor den Notruf aufgenommen hatte.

Ein seitens des Havaristen ausgebrachter Anker konnte aufgrund der Witterungsbedingungen keinen Halt finden. Aus diesem Grund trieb die Segelyacht in das Weserfahrwasser "Hohewegrinne". Ein in der Nähe befindlicher Fischkutter unterstützte den Havaristen, in dem er eine Schleppverbindung herstellte. Zu diesem Zeitpunkt näherte sich ein in Richtung See auslaufendes 400 Meter langes und 60 Meter breites Großcontainerschiff. Durch eine Reduzierung der Fahrtgeschwindigkeit und eine geringe Kursänderung konnte eine weitere Annäherung der Wasserfahrzeuge verhindert werden. Nachdem das Containerschiff die Stelle passiert hatte, wurde der Havarist durch ein Fahrzeug der DGzRS zum Hafen in Hooksiel geschleppt.

Die Wasserschutzpolizeistation Wilhelmshaven nahm die erforderlichen Ermittlungen auf, welche derzeit noch andauern.

