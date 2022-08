WSPI-OLD: Motorboot gesunken Es kam zu einer Gewässerverunreinigung

Brake / Weser (ots) - Am 15.08.2022 wurde in den Nachmittagsstunden ein Kajak an der Weser in Höhe des Hafens Großensiel aufgefunden. Es handelt sich dabei um ein aufblasbares 1-Sitzer-Kajak der Marke ITIWIT, Modell Strenfit X 500, Farbe grau, orange abgesetzt. Die Länge des Kajaks beträgt 380 cm, die Breite 64cm. Zubehörteile befinden sich noch im Kajak. Sachdienliche Hinweise erfolgen bitte an die ...

mehr