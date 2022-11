POL-ST: Greven, Verkehrsunfallflucht

Greven (ots) - Am 14.06.2022 in der Zeit zwischen 21.50 Uhr und 23.30 Uhr ist in ein Einfamilienhaus an der Zimmermannstraße eingebrochen worden. Bislang ist es der Polizei nicht gelungen, die Tatverdächtigen zu identifizieren. Mit dem Bild einer Überwachungskamera wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit: Wer kann Angaben zum abgebildeten Tatverdächtigen ...

