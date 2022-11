Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Öffentlichkeitsfahndung nach Wohnungseinbruchdiebstahl

Greven (ots)

Am 14.06.2022 in der Zeit zwischen 21.50 Uhr und 23.30 Uhr ist in ein Einfamilienhaus an der Zimmermannstraße eingebrochen worden. Bislang ist es der Polizei nicht gelungen, die Tatverdächtigen zu identifizieren. Mit dem Bild einer Überwachungskamera wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit: Wer kann Angaben zum abgebildeten Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Greven unter der Telefonnummer 02571/928-4455 entgegen. Hier der Link zur Öffentlichkeitsfahndung: https://polizei.nrw/fahndung/91555

Erstmeldung vom 17.06.2022 - 11:55 Uhr: Greven, Einbruch in Einfamilienhaus

Unbekannte Täter haben sich während der Abwesenheit der Bewohner gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus an der Zimmermannstraße verschafft. Die Tat ereignete sich zwischen Montag (13.06.22), 23.00 Uhr, und Mittwoch (15.06.22), 21.00 Uhr. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten sie über eine Seitentür in das Einfamilienhaus. Eine Scheibe der Tür war zerbrochen, als die Polizei zur Aufnahme des Einbruchs vor Ort war. Ob die Täter etwas entwendeten, steht noch nicht fest. Die Polizei in Greven nimmt Hinweise von Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, entgegen unter Telefon 02571/928-4455.

