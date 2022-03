Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dachstuhlbrand an einem Mehrfamilienhaus in Schermbeck

Schermbeck (ots)

Am Freitagabend, 18.03.2022 gegen 23:20 Uhr wurde der Feuerwehr ein Dachstuhlbrand in Schermbeck auf der Heinestraße gemeldet. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten das Haus unverletzt verlassen. Nach bisherigen Ermittlungen brach der Brand im 1. Obergeschoss aus. Die Brandursache ist bislang unklar. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 80.000 Euro. Die Bewohner wurden bei Verwandten und Bekannten untergebracht. Zur Zeit ist das Mehrfamilienhaus nicht bewohnbar. Die Ermittlungen dauern an.

