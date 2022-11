Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Emsdetten (ots)

Am Montag (14.11.) um 07.40 Uhr fuhr ein 88-jähriger Emsdettener mit seinem Pedelec die Droste-Hülshoff-Allee in Richtung Nordwalder Straße. Er fuhr auf dem Radweg mittig der Allee und wollte die Nordwalder Straße an der dortigen Verkehrsinsel überqueren. Eine 39-jährige Frau aus Emsdetten befuhr zur gleichen Zeit mit ihrem Pkw die Nordwalder Straße stadtauswärts in Richtung Nordwalde. In Höhe der Verkehrsinsel kam es auf der Nordwalder Straße zur Kollision des Pedelec-Fahrers mit dem Fahrzeug der Emsdettenerin. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein leichter Sachschaden.

