Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Fußgänger angefahren

Ibbenbüren (ots)

Ein 58-jähriger Mann aus Ibbenbüren war mit seinem Sattelzug auf der Münsterstraße ortsauswärts unterwegs. Vor der Ampelkreuzung Münsterstraße/Werthmühlenstraße/Tecklenburger Damm musste er wegen einer roten Ampel halten. Der Sattelzug stand zu diesem Zeitpunkt in einer Fahrzeugschlange auf dem rechten der zwei Fahrstreifen auf Höhe des Parkplatzes eines Kfz-Werkstattbetriebs. Ein 80-jähriger Mann aus Ibbenbüren querte in der Zeit von der gegenüberliegenden Straßenseite kommend die Fahrbahn und lief dabei vor dem stehenden Lkw her.

Nach ersten Erkenntnissen sprang die Ampel auf Grün, die Fahrzeugschlange setze sich in Bewegung und auch der Lkw-Fahrer fuhr seine Sattelzugmaschine an. Es kam zur Kollision mit dem querenden Fußgänger. Dieser verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand kein Sachschaden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell