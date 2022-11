Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Rheine, Alkohol im Spiel: zwei Fahrradfahrer schwer verletzt und ein Auffahrunfall mit Sachschaden

Ibbenbüren, Rheine (ots)

In Ibbenbüren sind jeweils zwei Radfahrer gestürzt, nachdem sie unter dem Einfluss von Alkohol gefahren waren. Beide verletzten sich schwer.

Ein 46-Jähriger aus Ibbenbüren fuhr in der Nacht zu Samstag (12.11.22) gegen 02.00 Uhr auf dem Riesenbecker Postweg in Richtung Ibbenbüren. Im alkoholisierten Zustand kollidierte er auf einer Überführung über die A30 mit seinem Pedelec mit einer Leitplanke und stürzte. Dabei verletzte er sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Eine Blutprobe wurde entnommen.

An der Rheiner Straße fuhr eine 69-jährige Frau aus Ibbenbüren am Samstagabend gegen 22.10 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Recker Straße. Sie verlor die Kontrolle über ihr Fahrrad und fuhr in den Graben. Die Frau verletzte sich schwer. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholschnelltest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Die 69-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Später wurde ihr eine Blutprobe entnommen.

In Rheine an der Neuenkirchener Straße ist es am Sonntagnachmittag (13.11.22) gegen 15.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden gekommen. Ein 49-jähriger Unfallbeteiligter stand unter dem Einfluss von Alkohol. Eine 58-jährige Frau aus Münster fuhr mit einem Renault Clio auf der Neuenkirchener Straße in Richtung Salzbergener Straße. Auf Höhe der Friedenstraße musste sie verkehrsbedingt anhalten. Der 49-jährige Autofahrer aus Rheine fuhr mit einem grauen Opel auf den Renault auf. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Bei der Überprüfung durch die Polizei stellte sich heraus, dass der 49-Jährige alkoholisiert war und keinen gültigen Führerschein hatte. Ihm wurden später Blutproben entnommen.

