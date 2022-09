Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Drei Autos in Kreuzungsunfall verwickelt

Dabel (ots)

Drei PKW waren am Mittwochmorgen in einen Verkehrsunfall verwickelt, der sich auf einer Straßenkreuzung in Dabel ereignete. Dabei wurde eine Autofahrerin leicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge waren zunächst zwei PKW an einer Kreuzung der B 192 zusammengeprallt. In weiterer Folge wurde ein Fahrzeug gegen ein haltendes Auto geschleudert. An allen drei PKW, die später abgeschleppt werden mussten, entstand jeweils Sachschaden. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten kam es an der Unfallstelle zu zeitweiligen Verkehrsbehinderungen. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache, derzeit wird von einem Vorfahrtsfehler ausgegangen.

