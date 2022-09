Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Ermittlungen zu tödlichem Verkehrsunfall auf der B 321 dauern an (Ergänzungsmeldung)

Slate/ Parchim (ots)

Die polizeilichen Ermittlungen zu einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf der B 321 zwischen Parchim und Slate, bei dem ein 19 Jahre alter Motorradfahrer ums Leben kam, dauern an. Hierzu kam auch ein technischer Sachverständiger am Unfallort zum Einsatz, der die Ermittlungen der Polizei unterstützt. Aus noch unbekannter Ursache war gegen 08:30 Uhr ersten Erkenntnissen zufolge ein Motorrad mit einem entgegenkommenden PKW zusammengestoßen. Der Motorradfahrer erlag wenig später noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die beiden 75 bzw. 80 Jahre alten Insassen des beteiligten PKW erlitten beim Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die B 321 an der Unfallstelle für etwa vier Stunden voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell