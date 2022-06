POL-HX: Drei 18-Jährige bei Unfall verletzt, Rettungshubschrauber im Einsatz

Warburg-Scherfede (ots) - Nach einem Einbruch in einen Imbiss in Warburg-Scherfede direkt an der B7 sucht die Polizei Zeugen. Ein Unbekannter verschaffte sich in der Nacht von Mittwoch, 8. Juni, auf Donnerstag, 9. Juni, zwischen 23.00 Uhr und 00.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude am Kassler Tor im Stadtkern von Scherfede. Gestohlen wurde eine Geldkassette mit Bargeld. Hinweise zu diesem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 3 in Warburg unter der Rufnummer ...

