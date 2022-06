POL-HX: Einbruch in Imbiss

Steinheim (ots) - Als auf einem Parkplatz in Steinheim-Ottenhausen ein Auto gegen einen geparkten Wagen stieß und davon fuhr, lies sich ein Zeuge nicht beirren und informierte die Geschädigte, an deren Wagen ein Schaden von rund 2.500 Euro entstanden war. Ein Audi Q 5 parkte am Montag, 06. Juni, auf einem Parkplatz an der Bellenberger Straße bei einem Erdbeerfeld. ...

