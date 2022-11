Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: BAB7/Walsrode: Anhänger bei Unfall umgekippt; Schneverdingen: Pkw übersehen

Heidekreis (ots)

05.11.2022 / Pkw übersehen

Schneverdingen: In der Harburger Straße ereignete sich am Samstag gegen 14:15 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Die 42-jährige Fahrerin eines Mercedes übersah beim Einbiegen aus der Straße Am Holzfeld in die Harburger Straße den vorfahrtsberechtigten Pkw Nissan einer 73-jährigen Autofahrerin. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrerinnen kamen mit dem Schrecken davon.

05.11.2022 / Anhänger bei Unfall umgekippt

BAB 7/ Walsrode: Ein 39-jähriger Autofahrer fuhr am gestrigen Samstag gegen 17:00 Uhr mit seinem Pkw Ford auf der A7 in Richtung Hannover. Vor dem Walsroder Dreieck kam der Pkw aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Schutzplanke und schleuderte wieder auf die Fahrbahn. Dort prallte das Auto gegen die Zugmaschine eines 33-jährigen Lkw-Fahrers, dessen Gespann mit einem weiteren Lkw kollidierte. Durch den Aufprall kippte der Anhänger des Lkw-Gespanns um und blockierte Teile der Fahrbahn. Der andere Lkw-Fahrer entfernte sich mit seinem Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle. An allen Fahrzeugen, sowie der Schutzplanke entstand Sachschaden. Der Fahrer des Pkw wurde durch den Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt. Während der Bergung des Lkw kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen. Gegen den flüchtigen Lkw-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

