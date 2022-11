Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Holzskulpturen beschädigt; Schneverdingen: Autofahrt unter Drogeneinfluss; Bispingen: Sprinter kommt von Straße ab

Heidekreis (ots)

28.10. / Holzskulpturen beschädigt

Schneverdingen: Durch unbekannte Täter wurden im Zeitraum der Herbstferien mehrere Holzskulpturen auf dem Grundstück einer Schule in der Ernst-Dax-Straße beschädigt. Die Skulpturen waren in einem Beet aufgestellt. Hinweise nimmt die Polizei Schneverdingen unter der Telefonnummer 05193/982500 entgegen.

30.10. / Autofahrt unter Drogeneinfluss

Schneverdingen: Am Sonntag gegen 12:20 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 24-jährigen Schneverdinger, der mit seinem Polo in der Straße Am Brammer unterwegs war. Während der Kontrolle bemerkten die Beamten, dass der Schneverdinger offensichtlich unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogentest bestätigte diesen Verdacht, so dass dem Mann die Weiterfahrt untersagt wurde. Außerdem wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und ein Verfahren gegen den 24-Jährigen eingeleitet.

03.11. / Sprinter kommt von Straße ab

Bispingen: Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstagvormittag gegen 9: 30 Uhr, als ein 41-jähriger Mann mit seinem Sprinter von der Autobahn 7 an der Anschlussstelle Schneverdingen abgefahren ist. Der Bad Fallingbosteler hatte gesundheitliche Beschwerden und querte im Bereich der Einmündung zur Autobahnauffahrt die Bundesstraße 3. Gegenüber abseits der Straße kam das Fahrzeug schließlich zum Stehen. An dem Fahrzeug und dem Wildschutzzaun, in den das Fahrzeug gefahren ist, entstand Sachschaden. Der 41-Jährige wurde musste ärztlich versorgt werden und wurde in ein Krankenhaus verbracht.

