POL-HK: Walsrode: Erdmännchenfiguren aus Garten gestohlen; Eickeloh: Kaugummidiebstahl-Diebe entwenden ganzen Automaten; Wintermoor: Lebensmittelautomat aufgebrochen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 03.11.2022 Nr. 1

29.10. - 30.10. / Erdmännchenfiguren aus Garten gestohlen

Walsrode: Durch Unbekannte wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei Zierfiguren in Form von Erdmännchen, sowie eine Lampe aus einem Gartenpavillon von einem Grundstück in der Kirchstraße gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei Walsrode unter der Telefonnummer 05161/984480 entgegen.

24.10. / Kaugummidiebstahl -Diebe entwenden ganzen Automaten

Eickeloh: Zu einem Diebstahl eines Kaugummiautomaten kam es innerhalb der vergangenen Wochen in Eickeloh in der Walsroder Straße. Unbekannte entwendeten den Automaten samt Sicherungsschloss. Dadurch ist ein Schaden von ca. 500 Euro entstanden. Hinweise nimmt die Polizeidienststelle Walsrode unter der Telefonnummer 05161/984480 entgegen.

02.11. / Lebensmittelautomat aufgebrochen

Wintermoor: Durch unbekannte Täter wurde in der Nacht zu Mittwoch kurz nach 0.00 Uhr ein Selbstbedienungsautomat für Lebensmittel in Wintermoor Höhe einer dortigen Gärtnerei aufgebrochen und das darin befindliche Geld in Höhe von mehrere Hundert Euro entwendet. Hinweise zu Tat oder Tätern, sowie Fahrzeugen, die sich zur Tatzeit dort aufgehalten haben, nimmt die Polizei Schneverdingen unter der Telefonnummer 05193/982500 entgegen.

