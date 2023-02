Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Bewohner stellt Einbrecher in Ückendorf

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem ein 39-Jähriger am Donnerstag, 16. Februar 2023, zurück in seine Wohnung kam, bemerkte er einen mutmaßlichen Einbrecher bei sich zuhause. Um 7 Uhr am Morgen war der Gelsenkirchener kurz über seine Terrassentür nach draußen gegangen, um mit seinen Hunden Gassi zu gehen. Als er nur wenige Minuten später zurückkehrte, kam ihm aus seiner Wohnung in der Knappschaftsstraße ein Unbekannter über die Terrassentür entgegen. Der 39-Jährige drängte den Mann zurück in die Wohnung und rief die Polizei. Der 46 Jahre alte Tatverdächtige, ohne festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland, wurde vorläufig festgenommen.

