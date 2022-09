Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht - Zeugenaufruf

Floh-Seligenthal (ots)

Am 23.09.2022 gegen 09.30 Uhr wurde durch einen bislang unbekannt gebliebenen Lkw-Fahrer der Elektro-Kasten der Gemeinschaftsantenne in der Lindenstraße in Schnellbach, Floh-Seligenthal, beschädigt. Bisherige Ermittlungen ergaben, dass der Lkw-Fahrer ausgangs einer Kurve über den Bordstein fuhr und in der Folge mit dem benannten Elektro-Kasten kollidierte. An der Einrichtung entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 EUR. Eine Zeugin konnte sich noch den Anfang des Kennzeichens merken. Der Lkw kam demnach aus dem Zulassungsbereich "OHV". Außerdem soll das schwarz/graue Fahrzeug eine Plane mit einer Aufschrift gehabt haben. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter 03693/5910 zu melden, um den Sachverhalt aufklären zu können und den Geschädigten eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

