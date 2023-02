Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verletzte nach Massenschlägerei unter Fußballfans

Gelsenkirchen (ots)

Aufgrund zahlreicher Notrufe sind Polizeibeamte heute Morgen, 19. Februar 2023, in Gelsenkirchen-Schalke im Einsatz gewesen. Dort trafen sich mehrere hundert Mitglieder der organisierten Schalker Fanszene, um mit Bussen zum Auswärtsspiel des FC Schalke 04 nach Berlin zu fahren, wo der Verein am Nachmittag gegen Union Berlin spielt. Nach bisherigen Ermittlungen kamen um 6.22 Uhr plötzlich mindestens 100 gewaltbereite Personen, vermutlich aus dem Umfeld der Fanszene von Rot-Weiß Essen und Borussia Dortmund, dazu. Es kam zu einer Massenschlägerei, bei der unter anderem Baseballschläger sowie sonstige Schlagwerkzeuge genutzt worden. Noch vor Eintreffen der Beamten hatten sich die angreifenden Personen bereits wieder entfernt. Bei der Auseinandersetzung wurden mindestens vier Personen schwer verletzt, darunter ein Busfahrer. Rettungskräfte versorgten die Verletzten vor Ort. Anschließend kamen sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen Landfriedensbruch und gefährlicher Körperverletzung. Die Ermittlungen dauern an.

