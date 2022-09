Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ladendiebstahl in Drogerie

Einbeck (ots)

Am Dienstag, dem 27.09.2022, entwendete ein bislang unbekannter männlicher Täter in der Zeit von 11:55 Uhr bis 12:05 Uhr im DM-Drogeriemarkt in der Grimsehlstraße in Einbeck 50 Packungen Rasierklingen aus dem Verkaufsraum. Durch den Diebstahl entstand ein Vermögensschaden in Höhe von ca. 1230 EUR.

Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Polizeikommissariat in Einbeck unter der Rufnummer 05561/94978-0 entgegen.

