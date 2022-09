Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht in Einbeck - Zeugenaufruf

Einbeck (ots)

(Wüs) In der Zeit von Dienstag, 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr, war der rote Toyota des Geschädigten in der Hullerser Landstraße in Höhe Hausnummer 25 ordnungsgemäß geparkt. Anschließend stellte der Geschädigte einen Schaden oberhalb des linken Radkastens fest. Wer Hinweise zum Verkehrsunfallverursacher geben kann, melde sich bitte bei der Polizei in Einbeck unter 05561-949780.

