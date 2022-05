Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg - Kuppingen: Unbekannte schlagen Fenster der Sporthalle ein

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter schlugen am Samstagabend die Scheibe des Toilettenfensters der Sporthalle in der Keltenstraße in Kuppingen ein. Eine Zeugin konnte zwischen 20.30 Uhr und 20:45 Uhr drei Jugendliche dabei beobachten, wie sie zunächst von der Oberjesinger Straße in Richtung der dortigen Grundschule und weiter über den Sportplatz liefen. Kurz darauf hörte sie einen Knall und konnte sehen, wir die Jungen wieder in Richtung des Sportplatzes davongingen. Es soll sich um Jugendliche im Alter zwischen 8 und 13 Jahren gehandelt haben, die alle etwa 150 cm groß waren. Einer von ihnen habe eine kräftige Statur, kurze, hellbraune Haare, trug eine schwarz-weiße Regenjacke, eine schwarze Jogginghose und eine schwarze Umhängetasche. Ein zweiter habe dunkelbraune, lockige Haare und sei schlank. Der entstandene Sachschaden konnte bislang nicht näher beziffert werden. Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, sucht weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

