POL-LB: Leonberg: Unbekannter zerkratzt BMW

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Täter, als er in der Nacht zum Sonntag zwischen 00:00 Uhr und 00:50 Uhr die linke Fahrzeugseite eines in der Klosterstraße in Leonberg abgestellten BMW zerkratzte. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

