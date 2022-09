Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unter dem Einfluss von Alkohol Pkw geführt

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, Auetalstraße, Dienstag, 27.09.22, 23.50 Uhr

KALEFELD (schw) - Am Dienstag, 27.09.22, gegen 23.50 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Bad Gandersheim in der Auetalstraße in Kalefeld, einen 61-jährigen Kalefelder mit seinem Pkw VW. Im Rahmen der Kontrolle konnte bei dem 61-jährigen Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,3 Promille. Es wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet. Der 61-järhge muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell