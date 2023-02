POL-GE: Vorläufige Festnahmen nach Einbruch in Wohnmobil

Gelsenkirchen (ots) - Am frühen Samstagmorgen, 18. Februar 2023, wurden gleich mehrere Mülltonnen in Hassel in Brand gesetzt. Zwischen 2.50 Uhr und 5 Uhr morgens brannten Tonnen im Eppmannsweg, in der Hestermannstraße, im Linnenkampshof sowie in der Straße Im Bockenfeld. Die Feuerwehr löschte die Brände. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können. Entsprechende ...

