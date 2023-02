Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche: Tankstellen-Räuber flüchtig

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht nach einem unbekannten Täter, der am Samstagabend, 18. Februar 2023, versucht hat, eine Tankstelle in Bulmke-Hüllen auszurauben. Gegen 19.55 Uhr betrat der vermummte Unbekannte den Verkaufsraum der Tankstelle am Heinrichplatz und forderte eine 23-jährige Angestellte mit einem Messer in der Hand dazu auf, die Kasse zu öffnen. Als dies misslang, flüchtete der Räuber zu Fuß über die Straße "Auf dem Bettau" in Richtung Bismarckstraße. Der Unbekannte ist männlich, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, hat eine stämmige Figur und trug zur Tatzeit eine dunkle Reißverschlussjacke mit Kapuze, eine Jogginghose der Marke "Nike", schwarze Sneaker sowie ein schwarzes Tuch vor dem Gesicht. Zeugen, die den flüchtenden Täter verfolgten, gaben zudem an, dass der Mann eine Glatze, ein rundes Gesicht, leichten Bartwuchs sowie auffällige Tätowierungen am Unterarm habe. Weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21 unter der Telefonnummer 0209 365 8112 oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell