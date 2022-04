Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B295 - Gem. Ditzingen: Fahrzeugführerin flüchtet nach Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag kam es gegen 17.45 Uhr an der Kreuzung B295 / Zeissstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Beide Fahrzeuge fuhren auf der B 295 in Richtung Stuttgart. Die 29-jährige Fahrerin eines Audi A1 wollte im Kreuzungsbereich wenden und fuhr hierbei gegen den Mercedes GLC eines 43-jährigen, welcher im Kreuzungsbereich nach links abbiegen wollte. Anschließend ging die Audi-Fahrerin in Richtung Stuttgart flüchtig, konnte jedoch durch eine Streifenbesatzung in Stuttgart-Feuerbach einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei wurde Alkoholgeruch bei der Fahrerin wahrgenommen, weshalb anschließend eine Blutentnahme bei ihr durchgeführt wurde. Der Mercedes war mit insgesamt vier Personen, darunter zwei Kindern, besetzt. Die Fahrerin des Audi befand sich alleine im Fahrzeug. Verletzt wurde niemand. Am Mercedes GLC entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

