Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebes-Duo gestellt

Meiningen (ots)

Zwei junge Damen im Alter von 22 Jahren betraten Dienstagmittag einen Lebensmittelmarkt in der Leipziger Straße in Meiningen. Während des Aufenthalts steckte das Duo mehrere Waren in einen mitgeführten Kinderwagen und passierte den Kassenbereich ohne zu zahlen. Im Nachgang sprach der Ladendetektiv die Diebinnen an. Es folgte ein 12-monatiges Hausverbot sowie ein Strafverfahren.

