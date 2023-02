LPI-SHL: Spiegel prallten gegeneinander

Eisfeld (ots) - In der Georgstraße in Eisfeld krachten Dienstagnachmittag zwei Autos zusammen. Eine Mercedes-Fahrerin wollte von der Vorfahrtstraße in Richtung Coburger Straße abfahren und übersah hierbei den aus Richtung Bahnhofstraße kommenden Ford. Es blieb bei Blechschäden. Die Mercedes-Fahrerin erhielt ein Bußgeld. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien Glagau Telefon: 03681 32 1504 E-Mail: ...

mehr