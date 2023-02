LPI-SHL: Unfall Pkw/Pkw

Hildburghausen (ots) - Ein 43-Jähriger steckte Montagnachmittag in einem Lebensmittelmarkt in der Clara-Zetkin-Straße Waren in seine Tasche und passierte den Kassenbereich ohne dafür zu zahlen. Der Ladendetektiv sprach den Dieb an und alarmierte zudem die Polizei. Im Zuge des Einsatzes stellte sich heraus, dass der Langfinger zur Fahndung ausgeschrieben war. Somit musste der Mann die Beamten zur Dienststelle begleiten ...

mehr