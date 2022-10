Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Flucht vor der Polizei nach Geschwindigkeitskontrolle

Höxter - Godelheim (ots)

Am Freitag, 14.10.2022 gegen 01.10 h sollte ein Fahrzeug aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in Höxter- Godelheim angehalten und kontrolliert werden. Dabei wurden die Anhaltezeichen des Polizeibeamten auf der Straße ignoriert. Der PKW schaltete das Fahrlicht aus, fuhr auf die Gegenfahrbahn und entfernte sich in Richtung Höxter- Ottbergen. Die sofort eingeleitete Fahndung war erfolgreich und PKW und Fahrer konnten in Höxter - Ottbergen angetroffen werden. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs konnten mehrere Klemmverschlusstütchen mit Cannabis und Haschisch aufgefunden werden. Auch ein dem Waffengesetz nach verbotener Gegenstand konnte aufgefunden werden. Sämtliche Gegenstände, sowie das ebenfalls aufgefundene Bargeld wurden in Absprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft sichergestellt. Gegen den 19jährigen Fahrer aus dem Raum Paderborn wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt, eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein sichergestellt. /Wo.

