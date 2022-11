Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verursacher gesucht

Münstermaifelde (ots)

Am 08.11.2022 in der Zeit von 06:00 bis 06:40 Uhr kam es in der Bornstra0e in Münstermaifeld zu einer Beschädigung an einem geparkten Pkw. Vermutlich verlor ein vorbeifahrendes Fahrzeug Ladung in Form von Bauschutt, der den Pkw beschädigte. Es ist nicht auszuschließen, dass der Verursacher die Beschädigung nicht bemerkt hat. Hinweise bezüglich des Verursachers bitte an die Polizei in Mayen.

