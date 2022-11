POL-PDMY: Baucontainer aufgebrochen

Polizei Cochem (ots) - Ein unbekannter Täter hatte in der Nacht vom 02.11. auf den 03.11.22 versucht in ein Wohnhaus in Dohr, Achterweg einzubrechen. Er hatte ein bodentiefes Kellerfenster aufgebrochen. Da eine Zwischentür verschlossen war, ließ er von einem weiteren Vorhaben ab. Wer hat in dieser Nacht verdächtige Beobachtungen in Dohr gemacht? Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cochem Moselstr. 31 56812 Cochem ...

mehr