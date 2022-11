Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Kfz

Mayen, Im Bannen (ots)

In der Nacht vom 01. auf 02.11.2022 kam es zum Einbruch in einen geparkten, Pkw, Dacia, Dokker. Die bislang unbekannten Täter beschädigten eine Seitenscheibe und konnten so die Beifahrertür des Fahrzeugs öffnen. Das Fahrzeug wurde durchwühlt, die Täter machten keine Beute, es wurde nichts entwendet.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

