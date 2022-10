Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Polizeipräsidium Ludwigsburg: Zahlreiche Unfälle auf den Autobahnen 8 und 81 sorgen für Staus und Behinderungen

Ludwigsburg (ots)

Zahlreiche Unfälle auf der BAB 8 und der BAB 81 hielten am Donnerstagnachmittag die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg auf Trab und stellten durch Staus und Behinderungen die Geduld der Verkehrsteilnehmenden auf die Probe.

Hauptsächlich betroffen war die BAB 8 in Fahrtrichtung Karlsruhe, wo sich zwischen 14:00 und 16:45 alleine zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und der Anschlussstelle Leonberg-Ost gleich drei Unfälle im stockenden Verkehr ereigneten. Bei einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen wurden zwei Personen leicht verletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. In zwei Fällen führten Fehler beim Fahrstreifenwechsel zu Unfällen mit insgesamt zwei Lkw und drei Pkw, die glücklicherweise keine Verletzten forderten, bei denen jedoch ein Gesamtschaden von etwa 30.000 Euro entstand. Zudem wurde noch eine auf dem Standstreifen gehende Person gemeldet, die von einer Streifenwagenbesatzung aufgenommen werden musste.

Ebenfalls auf der BAB 8 ereignete sich gegen 14:45 an der Anschlussstelle Stuttgart-Möhringen in Fahrtrichtung Karlsruhe ein Auffahrunfall im dichten stockenden Verkehr, an dem sechs Fahrzeuge beteiligt waren. Zwei Personen wurden dabei schwer, vier weitere Personen leicht verletzt. Vier der sechs Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt circa 64.000 Euro.

Zwei Auffahrunfälle führten zwischen 13:30 und 15:30 Uhr auf der BAB 81 zu Verkehrsbehinderungen. Fünf Fahrzeuge kollidierten auf der Überleitung von der BAB 8 zur BAB 81 zwischen der Anschlussstelle Leonberg-Ost und dem Engelbergtunnel miteinander, wobei zwei Personen leicht verletzt wurden und drei Pkw abgeschleppt werden mussten. Auf der BAB 81 von Stuttgart in Fahrtrichtung Singen forderte ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen im Bereich der Anschlussstelle Sindelfingen-Ost zwei Leichtverletzte und einen Sachschaden von mindestens 12.000 Euro. Schließlich kam es gegen 17:30 Uhr noch zu einer Unfallflucht auf der BAB 81 in Fahrtrichtung Heilbronn. Dort wurde Sattelzugmaschine auf dem Verzögerungsstreifen der Ausfahrt von einem unbekannten Pkw gestreift und dadurch beschädigt, der Lenker oder die Lenkerin des Pkw setzte die Fahrt fort und kümmerte sich nicht um den Unfall.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell