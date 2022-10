Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: Vorfahrtsunfall bei Hohenhaslach

Ludwigsburg (ots)

Zwei leicht verletzte PKW-Lenker und einen Gesamtsachschaden von etwa 27.000 Euro forderte ein Unfall, der sich am Donnerstag gegen 16.00 Uhr im Kreuzungsbereich der Landesstraßen 1100 und 1106 bei Hohenhaslach ereignete. Ein 82 Jahre alter Nissan-Lenker, an dessen PKW ein Anhänger angebracht war, wollte von der L 1110 nach rechts auf die L 1106 in Richtung Freudental abbiegen. Mutmaßlich übersah er hierbei einen aus Richtung Hohenhaslach kommenden 48 Jahre alten VW-Fahrer, der geradeaus weiter ebenfalls Richtung Freudental fahren wollte. Der Nissan-Lenker nahm dem VW-Fahrer in der Folge die Vorfahrt und die beiden Fahrzeuge kollidierten. Dies hatte zur Folge, dass die L 1106 blockiert war. Der 82-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Freiwillige Feuerwehr Sachsenheim befand sich mit 21 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort. Gegen 17.30 Uhr war die Unfallaufnahme vor Ort beendet und die Fahrbahn konnte wieder frei gegeben werden.

